SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Mujeres en la minería chilena alcanzan récord histórico de participación con un 23,1%

Un nuevo informe realizado por la Alianza CCM-Eleva puso en evidencia el aumento sostenido de la participación femenina en la gran minería chilena, situando al país entre los principales referentes a nivel mundial en inclusión de género en el sector.

Por 
Red·Activa
Mujeres en minería. Daniel Balakov

La participación de mujeres en la gran minería chilena sigue en ascenso. Así lo demuestra el último reporte Monitoreo de Indicadores de Género elaborado por la Alianza CCM-Eleva, que al primer semestre de 2025 las trabajadoras representan un 23,1% de la dotación interna de las empresas, es decir, 12.280 mujeres de un total de 53.106 personas. Con esta cifra, Chile se posiciona entre los países con mayor inclusión femenina en la industria a nivel mundial.

El estudio, que recoge información de 13 empresas equivalentes a 36 operaciones mineras, muestra que el avance de la participación femenina se sostiene principalmente en los grupos más jóvenes, donde la dotación entre 18 y 29 años alcanzó niveles paritarios en 2024, confirmando que el recambio generacional ha sido fundamental para impulsar la diversidad en faenas. En comparación, en los segmentos senior (55 años o más) la presencia de mujeres sigue siendo menor, aunque con una tendencia al alza después de un período de estancamiento.

Sobre la presencia histórica de mujeres en el sector, la Ministra de Minería Aurora Williams indicó a CCM-Eleva que “este es un trabajo relevante que venimos realizando desde hace varios años, y el poder medirlo con precisión y establecer esta cifra refuerza nuestro liderazgo y convierte este monitoreo en una herramienta valiosa. Además, refleja la rigurosidad de un camino ya recorrido, pero también nos recuerda que aún tenemos el desafío de incorporar a más mujeres y asegurar que puedan desarrollar y mantener una carrera dentro de la industria minera”.

Otro dato relevante dentro del informe es la brecha etaria promedio. El informe demuestra que las mujeres en minería son siete años más jóvenes que los hombres. Mientras ellos han incrementado su edad promedio en la última década, las mujeres han tendido a disminuirla, lo que refleja un alza en nuevos ingresos y futuras trabajadoras.

En este sentido, el monitoreo también analiza la oferta académica vinculada a la minería. Entre 2022 y 2024, la matrícula femenina de primer año en carreras del área se duplicó, rompiendo más de una década de estancamiento. Sin embargo, todavía persiste el desafío de que más egresadas de especialidades técnico-profesionales (EMTP) y mujeres STEM opten por seguir en estudios relacionados con minería.

La Alianza CCM-Eleva advierte que, aunque el crecimiento es significativo, destacando a Chile no solo en la región, sino también en comparación con países líderes como Australia, Canadá y Estados Unidos, la inclusión sostenible de las mujeres en minería sigue siendo un desafío, principalmente en la retención del talento joven y en fomentar que más mujeres continúen trayectorias formativas y profesionales vinculadas al sector.

Victor Burgos
Más sobre:Red·ActivaMineríaMujeresMujeres en MineríaParidadEnfoque de GéneroMinería ChilenaMinería y Mujeres

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

La reaparición de Solange Huerta: exfiscal aterriza en la Defensoría Penal Pública

Madre secuestra a su bebé de 19 días desde el Hospital de Coronel tras audiencia en el Juzgado de Familia

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

5.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Periodista de la Casa Blanca bromea con el traje de Zelensky aludiendo a “bochornosa” primera cita con Trump

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025
Chile

Padrón auditado: más de 300 mil personas inhabilitadas para votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025

Emiten aviso de marejadas para los próximos días: revisa los sectores afectados

Tensión al máximo en el Frente Amplio: diputada Ñanco amenaza con deponer su candidatura

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión
Negocios

Rosanna Costa destaca crecimiento mayor al esperado del consumo privado y la inversión

Gobierno queda a un paso de concretar el primer contrato para un proyecto de litio en el marco de su política nacional

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon
Tendencias

Arrestan a un jugador chileno tras ser acusado de robo en el mundial de Pokémon

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga
El Deportivo

El duro análisis de Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis en el estreno de LaLiga

Este martes comienza el segundo W15 de tenis en el Estadio Nacional

La hazaña de Catalina Lorca: a cuatro días de su bronce en los Juegos Mundiales de China, suma otra medalla en Asunción

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance
Cultura y entretención

Ben Stiller se margina de la dirección de la tercera temporada de Severance

Un viaje psicodélico en IA: mira el video de El Glitch de Carmen Ruiz

Una clase de amor en la nueva canción de Javier Barría

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto
Mundo

Hamas acepta plan de alto el fuego durante negociaciones en Egipto

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Trump promete “mucha ayuda” a Ucrania en reunión con Zelensky y líderes europeos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?