JetSMART y Fundación UC CHRISTUS llevarán atención médica especializada a zonas aisladas de Chile

JetSMART y Fundación UC CHRISTUS crean alianza para apoyar el traslado de equipos médicos y voluntarios que realizarán operativos en zonas aisladas del país durante 2026.

Con el objetivo de acercar la atención médica especializada a comunidades con acceso limitado a servicios de salud, la aerolínea ultra low cost líder en Sudamérica, JetSMART y Fundación UC CHRISTUS anunciaron una nueva alianza para apoyar el traslado aéreo de los profesionales de la salud que realizarán operativos en distintas localidades del país durante el 2026.

“En JetSMART creemos que la conectividad aérea puede generar un impacto concreto en la vida de las personas. Esta alianza con Fundación UC CHRISTUS nos permite poner nuestra red al servicio de iniciativas que acercan atención médica especializada a comunidades donde muchas veces acceder a estos servicios implica largos desplazamientos”, señaló Ximena Rojas, ESG & People Director en JetSMART Chile.

Esta alianza tiene un alcance amplio e incorpora distintas especialidades médicas, robusteciendo así el impacto de estos operativos en terreno. Desde Fundación UC CHRISTUS, destacaron que esta colaboración permitirá seguir extendiendo su trabajo, especialmente en zonas alejadas del país, acercando atención de salud a quienes más lo necesitan.

“Estas alianzas reflejan cómo cada institución pone al servicio del país lo mejor de su propio quehacer, logramos un impacto mucho mayor. Al trabajar de manera colaborativa, articulando capacidades y compromisos, podemos llegar más lejos y, sobre todo, ayudar de forma concreta a quienes más lo necesitan”, afirmó Bernardita Ureta, directora ejecutiva de Fundación UC CHRISTUS.

Este trabajo conjunto se enmarca en uno de los pilares fundamentales de UC CHRISTUS, el Compromiso Social, el cual a través de sus operativos en terreno, ha logrado acercar atención de salud a miles de personas a lo largo del país. Solo durante 2025 se realizaron 65 operativos en distintas especialidades médicas, beneficiando a más de 16.000 pacientes, reflejando el impacto concreto de estas iniciativas en comunidades con acceso limitado a atención.

En esta misma línea, la alianza no solo considera el apoyo logístico para el traslado de los voluntarios, compuesto por profesionales de la salud, sino también busca amplificar el alcance de estas acciones, visibilizando el trabajo de la Fundación a través de comunicaciones y redes sociales en cada operativo. Asimismo, abre nuevas oportunidades para el desarrollo de voluntariado corporativo, fortaleciendo una red de colaboración que sigue creciendo con un propósito común, llevar salud de calidad a quienes más lo necesitan.