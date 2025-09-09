A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias. Foto de archivo: @Albirroja

Este martes Perú recibe a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al próximo Mundial de Fútbol 2026.

La Bicolor cierra su participación en la etapa como eliminado, mientras que la Albirroja tiene su pase asegurado al torneo global.

Cuándo juega Perú vs. Paraguay

El partido de Perú vs. Paraguay es este martes, 9 de septiembre, a las 20:30 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional de Lima.

Dónde ver a Perú vs. Paraguay

El partido de Perú vs. Paraguay se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.