A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming. Foto de archivo @SevillaFC.

Este martes continúa la participación chilena en LaLiga de España, donde el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Villarreal por la Fecha 6 del torneo.

Los locales vienen de alzarse por 2-1 ante Alavés en el campeonato local, con gol del Niño Maravilla, mientras que su rival obtuvo el mismo resultado ante Osasuna la semana pasada.

Cuándo juega Sevilla vs. Villarreal

El partido de Sevilla contra Villarreal por LaLiga es este martes, 23 de septiembre, a las 16:30 horas de Chile.

El cuadro con los chilenos recibe a su contrincante en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver a Sevilla vs. Villarreal

El partido de Sevilla vs. Villarreal tiene transmisión confirmada en el canal DSports 2 de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.