A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Bodo/Glimt en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Atlético de Madrid recibe a Bodo/Glimt durante este miércoles, en el marco de la octava y última fecha de la fase de liga de la Champions League.

Los españoles llegan a la jornada tras un empate a 1 con Galatasaray, mientras el cuadro de Noruega se presenta tras registrar una sorpresiva victoria por 3-1 contra el Manchester City.

Cuándo juega Atlético vs. Bodo/Glimt

El partido de Atlético de Madrid contra Bodo/Glimt es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético vs. Bodo/Glimt

El partido de Atlético de Madrid contra Bodo/Glimt se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, el compromiso se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.