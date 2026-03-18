A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League
Los clubes tienen programado el primer partido de este miércoles para definir los octavos de final.
Este miércoles se juega el segundo día de partidos de vuelta por los octavos de final de la Champions League, y el primer compromiso de la jornada enfrenta a Barcelona con Newcastle United.
Los azulgrana reciben la visita de los ingleses en igualdad de condiciones, tras el empate a 1 que marcó el cruce de ida de la semana pasada.
Cuándo juega Barcelona vs. Newcastle
El partido de Barcelona contra Newcastle United es este miércoles, 18 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.
Para la revancha los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Newcastle
El partido del Barcelona contra Newcastle United se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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