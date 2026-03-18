A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Newcastle United por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @fcbarcelona

Este miércoles se juega el segundo día de partidos de vuelta por los octavos de final de la Champions League, y el primer compromiso de la jornada enfrenta a Barcelona con Newcastle United.

Los azulgrana reciben la visita de los ingleses en igualdad de condiciones, tras el empate a 1 que marcó el cruce de ida de la semana pasada.

Cuándo juega Barcelona vs. Newcastle

El partido de Barcelona contra Newcastle United es este miércoles, 18 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.

Para la revancha los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.

Dónde ver a Barcelona vs. Newcastle

El partido del Barcelona contra Newcastle United se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.