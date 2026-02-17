A qué hora y dónde ver a Benfica vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Helios de la Rubia

Vuelve la Champions League y uno de sus primeros partidos de hoy enfrenta a Benfica contra el Real Madrid en Lisboa.

Los clubes vuelven a encontrarse en el marco de los playoffs del campeonato europeo, en su duelo de ida.

Cuándo juega Benfica vs. Real Madrid

El partido de Benfica contra el Real Madrid es este martes, 17 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estádio da Luz de Lisboa, Portugal, para este compromiso.

Dónde ver a Benfica vs. Real Madrid

El partido de Benfica contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.