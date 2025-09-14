A qué hora y dónde ver a Burnley vs. Liverpool por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Vuelve la acción de la Premier League y este domingo Burnley recibe a Liverpool por la cuarta fecha del torneo.

Los locales vienen de caer por 2-3 ante el Manchester United, mientras que los Reds celebraron un anterior triunfo ante Arsenal por la cuenta mínima.

Cuándo juega Burnley vs. Liverpool

El partido de Burnley vs. Liverpool es este domingo, 14 de septiembre, a las 10:00 horas de la mañana en Chile.

Los clubes se miden en el estadio Turf Moor de Inglaterra.

Dónde ver a Burnley vs. Liverpool

El partido de Burnley vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+.