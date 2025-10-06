A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina. Foto de archivo Instagram @colocolofemenino

Colo Colo vuelve a salir a la cancha durante esta jornada con su siguiente partido de la Copa Libertadores Femenina, en esta ocasión para enfrentarse contra Sao Paulo.

Las Albas vienen de un exitoso debut contra Olimpia con un resultado 2-0, mismo marcador con el que las brasileñas celebraron el pasado viernes ante San Lorenzo, por lo que el cuadro nacional busca acercarse al liderazgo del Grupo C.

Cuándo juega Colo Colo vs. Sao Paulo

El partido de Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina es este lunes, 6 de octubre, a las 20:00 horas.

Para la segunda fecha del torneo, las Albas se dirigen al estadio Nuevo Francisco Urbano de Argentina.

Dónde ver a Colo Colo Femenino

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina se transmiten en la plataforma Pluto TV y en el canal de Youtube de Conmebol.