A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo llega el turno del enfrentamiento entre Fulham y Manchester United, partido válido por la Fecha 2 de la Premier League.

Los locales llegan tras empatar a 1 con Brighton, mientras que su contrincante se presenta tras una caída ante Arsenal por la cuenta mínima, en el debut de la liga inglesa.

Cuándo juega Fulham vs. Manchester United

El partido de Fulham vs. Manchester United es este domingo, 24 de agosto, a las 11:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Craven Cottage de Inglaterra.

Dónde ver a Fulham vs. Manchester United

El partido de Fulham vs. Manchester United se transmite en el canal ESPN .

Dicho cruce de la Premier League también se encuentra de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.