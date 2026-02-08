A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo continúa la segunda fecha de la Liga de Primera, donde Huachipato recibe a la Universidad de Chile.

Los Acereros se presentan tras su caída ante Cobresal por la cuenta mínima, mientras que los Azules también buscan un mejor resultado, tras el empate sin goles que registraron contra Audax Italiano en el debut.

Cuándo juega Huachipato vs. U. de Chile

El partido de Huachipato contra Universidad de Chile es este domingo, 8 de febrero, a las 12:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio CAP Acero de Talcahuano para este compromiso.

Dónde ver a Huachipato vs. U. de Chile

El partido de Huachipato contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.