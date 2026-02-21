A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana avanza la cuarta fecha de la Liga de Primera, donde O’Higgins recibe a Colo Colo.

Los locales vienen de caer por 1-2 ante Deportes Limache en el campeonato nacional, pero recientemente celebraron su triunfo por 1-0 ante Bahía y aspiran a la clasificación a la Copa Libertadores.

Por su parte, los Albos llegan tras alzarse ante Unión La Calera por la cuenta mínima en la jornada anterior de la liga local.

Cuándo juega O’Higgins vs. Colo Colo

El partido de O’Higgins contra Colo Colo es este sábado, 21 de febrero, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua para este compromiso.

Dónde ver a O’Higgins vs. Colo Colo

El partido de O’Higgins contra Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.