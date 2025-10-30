SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Los clubes juegan su revancha este jueves por las semifinales de la competencia internacional.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

Esta semana se define la última etapa de la Copa Libertadores y el segundo partido de semifinales enfrenta a Liga de Quito y Palmeiras.

Los clubes juegan su duelo de vuelta, al que el cuadro ecuatoriano llega con amplia ventaja, tras lograr un resultado 3-0 en el cruce de ida.

Para la otra semifinal, Racing igualó sin goles ante Flamengo en su duelo de vuelta y el cuadro brasileño avanzó con el 0-1 obtenido como resultado global.

Cuándo juega Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras contra Liga de Quito es este jueves, 30 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso por la Copa Libertadores los clubes se miden en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras contra Liga de Quito se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.

Más sobre:FútbolCopa LibertadoresPalmeirasLiga de QuitoPalmeiras - Liga de QuitoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorario

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Lo más leído

1.
“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

2.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

3.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

4.
De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

De “mal timing” a “desmotivador”: el íntimo balance del gobierno tras negativo pronunciamiento de Contraloría por el FES

5.
Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 30 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”
Chile

Bárbara Figueroa ante proyección de encuestas en segunda vuelta: “Eso es hacer un poquitito análisis de ficción”

A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Con barricadas y un detenido: comienza desalojo de toma en el sector de Placilla en Valparaíso

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja
Negocios

La producción industrial en Chile vuelve a crecer en septiembre, pero la minería sigue a la baja

Ministra Maisa Rojas por sitios prioritarios: “Vamos a extender el plazo de la consulta pública”

La inquietud de Grau con la oposición por el Presupuesto: “No tengo claro si quieren un gasto más chico o uno más grande”

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil
Tendencias

Qué es el Comando Vermelho, el grupo criminal contra el que un operativo dejó más de un centenar de muertos en Brasil

Cuando 31 Minutos ganó una competencia de Redbull: así se vio el “auto loco” de Calcetín con Rombos Man

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

“Jugó para Flamengo”: en Argentina critican a Piero Maza por el arbitraje en el duelo entre Racing y el Mengao
El Deportivo

“Jugó para Flamengo”: en Argentina critican a Piero Maza por el arbitraje en el duelo entre Racing y el Mengao

Un chileno entre 25 postulantes: Piero Maza es candidato para ser el mejor árbitro del mundo en 2025

La UC logra el pago de millonaria cuota por venta de Alexander Aravena tras demandar a Gremio en la FIFA

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena
Cultura y entretención

La última vuelta: Megadeth se despide de Chile en el Movistar Arena

Con disco nuevo y una flamante vocalista: cómo llega Linkin Park a Chile para su show en el Estadio Nacional

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares
Mundo

Unión Europea denuncia pruebas armamentísticas de Rusia y dice que no es comparable al anuncio de Trump de ensayos nucleares

China exige a influencers ir a la universidad para hablar sobre salud o finanzas en redes sociales

Trump anuncia que Corea del Sur construirá un submarino con propulsión nuclear en Filadelfia

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”