A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Esta semana se define la última etapa de la Copa Libertadores y el segundo partido de semifinales enfrenta a Liga de Quito y Palmeiras.

Los clubes juegan su duelo de vuelta, al que el cuadro ecuatoriano llega con amplia ventaja, tras lograr un resultado 3-0 en el cruce de ida.

Para la otra semifinal, Racing igualó sin goles ante Flamengo en su duelo de vuelta y el cuadro brasileño avanzó con el 0-1 obtenido como resultado global.

Cuándo juega Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras contra Liga de Quito es este jueves, 30 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso por la Copa Libertadores los clubes se miden en el estadio Allianz Parque de São Paulo.

Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito

El partido de Palmeiras contra Liga de Quito se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.