A qué hora y dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
Los clubes juegan su revancha este jueves por las semifinales de la competencia internacional.
Esta semana se define la última etapa de la Copa Libertadores y el segundo partido de semifinales enfrenta a Liga de Quito y Palmeiras.
Los clubes juegan su duelo de vuelta, al que el cuadro ecuatoriano llega con amplia ventaja, tras lograr un resultado 3-0 en el cruce de ida.
Para la otra semifinal, Racing igualó sin goles ante Flamengo en su duelo de vuelta y el cuadro brasileño avanzó con el 0-1 obtenido como resultado global.
Cuándo juega Palmeiras vs. Liga de Quito
El partido de Palmeiras contra Liga de Quito es este jueves, 30 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.
Para este compromiso por la Copa Libertadores los clubes se miden en el estadio Allianz Parque de São Paulo.
Dónde ver a Palmeiras vs. Liga de Quito
El partido de Palmeiras contra Liga de Quito se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
