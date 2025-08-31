A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming
El cruce termina de definir los resultados de la tercera fecha del torneo español.
Rayo Vallecano recibe a Barcelona este domingo por la tercera fecha de LaLiga de España, con un partido que termina de definir los cruces de la jornada.
Los franjirrojos llegan a la instancia tras caer por la cuenta mínima ante Athletic, mientras que los culés vienen de alzarse por 3-2 a Levante.
Cuándo juega Rayo Vallecano vs. Barcelona
El partido de Rayo Vallecano vs. Barcelona es este domingo, 31 de agosto, a las 15:30 horas de Chile.
Los locales reciben al cuadro azulgrana en el Estadio de Vallecas de España.
Dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona
El partido de Rayo Vallecano vs. Barcelona se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
