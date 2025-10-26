A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana tendrá un compromiso deportivo histórico con una nueva edición del clásico español del Real Madrid contra Barcelona.

Los clubes, en el primer y segundo puesto de la tabla de LaLiga respectivamente, se miden en el marco de la Fecha 9 del torneo.

En el contexto del campeonato local, los merengues llegan tras una victoria por la cuenta mínima con Getafe, mientras que los azulgrana celebraron un anterior 2-1 ante Girona.

Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona

El partido de Real Madrid contra Barcelona es este domingo, 26 de octubre, a las 12:15 horas de Chile.

Para este clásico los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona

El partido de Real Madrid vs. Barcelona se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el clásico español se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.