A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming
La nueva edición del clásico español enfrenta a los clubes en el marco de la Fecha 10 de LaLiga.
Este fin de semana tendrá un compromiso deportivo histórico con una nueva edición del clásico español del Real Madrid contra Barcelona.
Los clubes, en el primer y segundo puesto de la tabla de LaLiga respectivamente, se miden en el marco de la Fecha 9 del torneo.
En el contexto del campeonato local, los merengues llegan tras una victoria por la cuenta mínima con Getafe, mientras que los azulgrana celebraron un anterior 2-1 ante Girona.
Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona
El partido de Real Madrid contra Barcelona es este domingo, 26 de octubre, a las 12:15 horas de Chile.
Para este clásico los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
Dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona
El partido de Real Madrid vs. Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el clásico español se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
