SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    Los merengues reciben a su rival en el marco de la Fecha 18 de LaLiga.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com Servicios / La Tercera

    Este fin de semana continúan los cruces de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Real Betis en el marco de la Fecha 18.

    Los locales vienen de celebrar un triunfo por 2-0 contra Sevilla en la jornada anterior, mientras van por el liderazgo de la tabla de fútbol español.

    Por su parte, Betis también se impuso anteriormente contra Getafe, donde dejó un marcador por 4-0.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Betis

    El partido de Real Madrid contra Real Betis es este domingo, 4 de enero, a las 12:15 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu de España para este compromiso.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Betis

    El partido de Real Madrid contra Betis se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaReal MadridBetisReal Madrid - BetisDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Lo más leído

    1.
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones
    Chile

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026
    Negocios

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española

    José Ignacio Cornejo remata como el mejor chileno en las motos en la primera etapa del Dakar

    El Galo lo hizo oficial: Cristian Leiva refuerza el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela
    Mundo

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año