A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este fin de semana continúan los cruces de LaLiga de España, donde Real Madrid recibe a Real Betis en el marco de la Fecha 18.

Los locales vienen de celebrar un triunfo por 2-0 contra Sevilla en la jornada anterior, mientras van por el liderazgo de la tabla de fútbol español.

Por su parte, Betis también se impuso anteriormente contra Getafe, donde dejó un marcador por 4-0.

Cuándo juega Real Madrid vs. Betis

El partido de Real Madrid contra Real Betis es este domingo, 4 de enero, a las 12:15 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Santiago Bernabéu de España para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Betis

El partido de Real Madrid contra Betis se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.