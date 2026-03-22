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    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    El equipo nacional buscará hacer historia en la final del campeonato juvenil.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Santiago Wanderers Sub 20. Foto Conmebol Instagram @libertadoresu20

    Este domingo Santiago Wanderers tiene un importante desafío ante Flamengo, en el marco de la final de la Copa Libertadores Sub 20.

    Los Caturros van por el título continental tras superar a Palmeiras en un complicado partido de semifinales, donde remontaron con una victoria por 2-1.

    Por su parte, el cuadro de Río de Janeiro, campeón del título en 2024 y 2025, viene de dejar en el camino a Olimpia.

    Cuándo juega Santiago Wanderers vs. Flamengo

    La final entre Santiago Wanderers y Flamengo por la Libertadores Sub 20 es este domingo, 22 de marzo, a las 18:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio IDV de Quito.

    Dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo

    El partido de Santiago Wanderers contra Flamengo tiene transmisión confirmada en televisión abierta en CHV y también en DSports de DirecTV.

    De forma online, la definición del título va por la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y en el perfil de Youtube del canal.

    Más sobre:FútbolCopa Libertadores Sub 20Libertadores Sub 20Santiago WanderersWanderersFlamengoSantiago Wanderers - FlamengoWanderers - FlamengoFinalFinal Libertadores Sub 20Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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