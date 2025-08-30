A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming
El partido es válido por la Fecha 22 de la Liga de Primera.
Este sábado continúan los cruces por la Fecha 22 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Cobresal.
Los locales llegan a la jornada tras celebrar un triunfo por 2-0 contra Unión Española, mientras que los Mineros hicieron lo propio ante Unión La Calera, obteniendo un resultado 1-0.
Cuándo juega Universidad Católica vs. Cobresal
El partido de Universidad Católica vs. Cobresal es este sábado, 30 de agosto, a las 17:30 horas.
Los Cruzados vuelven a recibir a su visitante en el Claro Arena.
Dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal
El partido de la UC contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium, que tiene cobertura especial desde las 17:10 horas.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
