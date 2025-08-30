A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado continúan los cruces por la Fecha 22 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Cobresal.

Los locales llegan a la jornada tras celebrar un triunfo por 2-0 contra Unión Española, mientras que los Mineros hicieron lo propio ante Unión La Calera, obteniendo un resultado 1-0.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Cobresal

El partido de Universidad Católica vs. Cobresal es este sábado, 30 de agosto, a las 17:30 horas.

Los Cruzados vuelven a recibir a su visitante en el Claro Arena.

Dónde ver a Universidad Católica vs. Cobresal

El partido de la UC contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports Premium , que tiene cobertura especial desde las 17:10 horas.

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.