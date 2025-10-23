A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves llega el esperado compromiso deportivo para la Universidad de Chile, que recibe a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El cuadro nacional se instaló en la etapa tras vencer a Alianza Lima, mientras que los trasandinos derrotaron anteriormente a Fluminense.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Lanús

El partido de Universidad de Chile contra Lanús por la Copa Sudamericana es este jueves, 23 de octubre, a las 19:00 horas.

Los Azules juegan de local en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, que no tendrá público por el castigo determinado por la Conmebol tras los incidentes en Avellaneda.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús

El partido de Universidad de Chile vs. Lanús se transmite en el canal ESPN y en DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes, y también en DGO.