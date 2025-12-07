A qué hora y dónde ver a Valencia vs. Sevilla por TV y streaming
El cuadro con Sánchez y Suazo va por una victoria en la Fecha 15 de LaLiga.
Este domingo Valencia recibe a Sevilla en el marco de la Fecha 15 de LaLiga de España.
Los locales se presentan tras un empate a 1 con Rayo en la jornada anterior, mientras que el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va por una victoria para dejar atrás su caída ante Betis.
Cuándo juega Valencia vs. Sevilla
El partido de Valencia contra Sevilla es este domingo, 7 de diciembre, a las 12:15 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio de Mestalla de España.
Dónde ver a Valencia vs. Sevilla
El partido de Valencia contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
