A qué hora y dónde ver la transmisión del Ironman 70.3 de Valdivia

Durante este domingo 30 de noviembre se desarrolla el Ironman 70.3 de Valdivia, una de las esperadas competencias deportivas del año.

Para esta ocasión se preparan más de 2.000 participantes, provenientes de casi 20 países.

Entre ellos se encuentran Josh Amberger (Australia), Colin Schultz y Brittany Higgins (Estados Unidos), Rachel Faulds (Canadá), Luciano Taccone, Romina Biagioli y Romina Palacios (Argentina) y Federico Scarabino (Uruguay).

Por parte de los competidores chilenos destacan Diego Moya, Martín Ulloa, Martín Baeza, Nicolás Sáez, Bárbara Riveros y la campeona defensora Macarena Salazar.

Dónde ver el Ironman 70.3 de Valvidia

El Ironman 70.3 de Valdivia se transmite a partir de las 9:00 horas de este domingo en TVN y también mediante el canal Not TV de Zapping.

Ambas señales ofrecen una cobertura desde Valdivia para conocer todos los detalles de la competencia deportiva.