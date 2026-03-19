SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    La raqueta nacional se mide con el argentino Francisco Comesaña durante este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Alejandro Tabilo debuta en el Miami Open: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda? Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este jueves comienza la acción de los chilenos en el Masters 1000 de Miami, con el debut por parte de Alejandro Tabilo (41°).

    La primera raqueta nacional ya conoce a su contrincante, que será que argentino Francisco Comesaña (82°), por la ronda de 128.

    El registro entre ambos deportistas solo cuenta con un cruce anterior, con el antecedente en favor del chileno, tras superar al trasandino en los cuartos de final del ATP Challenger de Florianópolis.

    Cuándo juega Alejandro Tabilo

    Alejandro Tabilo se enfrentará a Francisco Comesaña por el Miami Open durante este jueves, 19 de marzo.

    Si bien la ronda comienza a las 12:00 horas, el duelo entre el chileno y su rival comenzará en función del desarrollo de los partidos anteriores.

    Dónde ver el Miami Open

    La primera ronda del Miami Open tiene transmisión confirmada en el canal ESPN2.

    De forma online, los cruces se encuentran en el Plan Premium de la plataforma Disney+.

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda? Foto: Photosport
    Más sobre:TenisAlejandro TabiloTabiloMiami OpenMasters de MiamiHorarioTabilo hoyFrancisco ComesañaTabilo - ComesañaAlejandro Tabilo - Francisco ComesañaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jefa de bancada UDI adelanta que interpelación a Quiroz sería en abril tras primer informe de ejecución presupuestaria

    Exfiscal Guerra cumplirá prisión preventiva en Capitán Yáber y defensa acusa que frustrado acuerdo “ensució” audiencia

    Prisión preventiva para Manuel Guerra: fiscal Mario Carrera valora resolución del tribunal y sostiene que “es grave y fuerte”

    Ministra Arzola asegura que beneficiarios de gratuidad no la perderán y anuncia proyecto para restituir mérito académico en el SAE

    Andrea Repetto advierte que hoy es un riesgo bajar los impuestos: “Y esto de los combustibles lo vuelve más riesgoso aún”

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 18 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    3.
    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    4.
    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    5.
    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Suman puntos de vacunación en Santiago para la campaña 2026: estos son los días y horarios de funcionamiento

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

    Temblor hoy, jueves 19 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 19 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Jefa de bancada UDI adelanta que interpelación a Quiroz sería en abril tras primer informe de ejecución presupuestaria
    Chile

    Jefa de bancada UDI adelanta que interpelación a Quiroz sería en abril tras primer informe de ejecución presupuestaria

    Exfiscal Guerra cumplirá prisión preventiva en Capitán Yáber y defensa acusa que frustrado acuerdo “ensució” audiencia

    Prisión preventiva para Manuel Guerra: fiscal Mario Carrera valora resolución del tribunal y sostiene que “es grave y fuerte”

    Andrea Repetto advierte que hoy es un riesgo bajar los impuestos: “Y esto de los combustibles lo vuelve más riesgoso aún”
    Negocios

    Andrea Repetto advierte que hoy es un riesgo bajar los impuestos: “Y esto de los combustibles lo vuelve más riesgoso aún”

    Operadores elevan cálculo para la inflación y pierden fuerza las expectativas de un recorte en la tasa de interés

    Minera El Abra: Freeport-McMoRan inicia evaluación ambiental de su megaproyecto minero de US$7.500 millones

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    El millonario sueldo que recibirá Fernando Gago en la U
    El Deportivo

    El millonario sueldo que recibirá Fernando Gago en la U

    Claudio Borghi arremete contra Ricardo Gareca tras sus burlas sobre la Roja

    Sin pegar primero y una suma de errores defensivos: los problemas de la UC de Daniel Garnero que aún no logra despegar en 2026

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single
    Cultura y entretención

    Planeta No regresa con nuevo disco y adelanta el primer single

    Ballet, un cuadro viviente y un confesionario: las primeras claves del show que Rosalía traerá a Chile

    Las mejores películas de Bruce Willis según IMDb (y dónde verlas)

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz
    Mundo

    Sondeo global muestra que el 75% de las personas en Chile declara ser feliz

    Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otras dos localidades en Donetsk

    Arabia Saudí advierte de que “la paciencia no es ilimitada” y no descarta una respuesta militar a Irán

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir