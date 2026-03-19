Alejandro Tabilo debuta en el Masters de Miami: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda?

Alejandro Tabilo debuta en el Miami Open: ¿A qué hora juega y dónde ver la primera ronda? Foto referencial de archivo

Este jueves comienza la acción de los chilenos en el Masters 1000 de Miami, con el debut por parte de Alejandro Tabilo (41°).

La primera raqueta nacional ya conoce a su contrincante, que será que argentino Francisco Comesaña (82°), por la ronda de 128.

El registro entre ambos deportistas solo cuenta con un cruce anterior, con el antecedente en favor del chileno, tras superar al trasandino en los cuartos de final del ATP Challenger de Florianópolis.

Cuándo juega Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo se enfrentará a Francisco Comesaña por el Miami Open durante este jueves, 19 de marzo.

Si bien la ronda comienza a las 12:00 horas, el duelo entre el chileno y su rival comenzará en función del desarrollo de los partidos anteriores.

Dónde ver el Miami Open

La primera ronda del Miami Open tiene transmisión confirmada en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces se encuentran en el Plan Premium de la plataforma Disney+.