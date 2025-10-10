Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Confirman concierto de Soda Stereo en Chile: revisa la fecha y cuándo es la venta de entradas. Foto referencial

Grandes noticias para los fanáticos de Soda Stereo, porque se confirmó una nueva presentación de la banda en Chile, con la principal novedad de contar con una figura virtual de Gustavo Cerati.

Así es como los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocarán en vivo acompañados de la recreación tecnológica del fallecido artista.

El concierto es parte de la gira Ecos y está programado para el 26 de marzo en el Movistar Arena .

Venta de entradas para el concierto de Soda Stereo

La venta de entradas para el concierto de Soda Stereo por la gira Ecos se realizará en los próximos días en Puntoticket.

El proceso comenzará con una preventa el lunes, 20 de octubre, a las 12:00 horas, para clientes Banco de Chile.

Posteriormente, el miércoles 22 al mediodía se habilitará la venta general de boletos.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: