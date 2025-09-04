Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren postulaciones al casting oficial para representar a Chile. Foto: Francisca Lavandero Instagram.

Se acerca una próxima edición de Miss Mundo y ya comenzó la búsqueda de la siguiente representante nacional para el concurso de belleza.

El llamado fue realizado por parte de Chilevisión, para encontrar a la sucesora de Francisca Lavandero, quien se coronó como Miss Mundo Chile 2024.

Ante la próxima edición de Miss World 2025, desde la señal se encabeza el casting oficial para las aspirantes de la preciada corona del certamen de belleza internacional más antiguo.

La convocatoria está abierta en un rango de edad entre 18 y 27 años, quienes deben completar el siguiente formulario o escribir un mensaje por WhatsApp al número +569 9619 8219.

CHV transmitirá Miss Mundo Chile

Junto con el llamado a casting, se confirmó la transmisión de la siguiente edición de Miss Mundo por las pantallas de CHV .

El evento contará con la conducción de Julio César Rodríguez, mientras que el backstage estará a cargo de los periodistas y conductores de Sabingo, Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber.

La cobertura del certamen de belleza internacional se podrá seguir en TV, en la señal online y mediante la aplicación MiCHV.