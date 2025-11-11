Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales. Foto referencial de archivo

Este fin de semana se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, por que se presentará un particular funcionamiento del comercio durante este domingo.

Cabe recordar que los sufragios del 16 de noviembre cuentan con voto obligatorio para todos los chilenos habilitados por el Servel y también se dispondrá de un permiso especial para las personas que trabajen ese día.

Feriado del 16 de noviembre

La jornada del 16 de noviembre, está catalogada como feriado legal obligatorio para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración.

Los recintos mencionados deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, es decir, entre las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre, según detalló la Dirección del Trabajo.

Por el contrario, el resto del comercio, como supermercados, tiendas o locales independientes podrán operar con normalidad.

Al respecto, los empleados que trabajen durante las elecciones podrán ausentarse durante 3 horas para acudir a su local de votación.

Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para las personas llamadas a cumplir como vocal de mesa, miembro de colegio escrutador o delegado ante la Junta Electoral.

Cabe recordar que estableció multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a: