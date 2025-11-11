OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    La jornada corresponde a un feriado legal e indica el cierre de determinados establecimientos.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales. Foto referencial de archivo JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Este fin de semana se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias, por que se presentará un particular funcionamiento del comercio durante este domingo.

    Cabe recordar que los sufragios del 16 de noviembre cuentan con voto obligatorio para todos los chilenos habilitados por el Servel y también se dispondrá de un permiso especial para las personas que trabajen ese día.

    Feriado del 16 de noviembre

    La jornada del 16 de noviembre, está catalogada como feriado legal obligatorio para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración.

    Los recintos mencionados deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, es decir, entre las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre, según detalló la Dirección del Trabajo.

    Por el contrario, el resto del comercio, como supermercados, tiendas o locales independientes podrán operar con normalidad.

    Al respecto, los empleados que trabajen durante las elecciones podrán ausentarse durante 3 horas para acudir a su local de votación.

    Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para las personas llamadas a cumplir como vocal de mesa, miembro de colegio escrutador o delegado ante la Junta Electoral.

    Cabe recordar que estableció multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
    Más sobre:EleccionesElecciones presidencialesComercioFeriadoFeriadosmallstiendastrabajadoresDomingo16 de noviembreQué está cerradoQué está abiertoFeriado obligatorio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    Daniel Reyes, alcalde de La Florida: “Los cierres de campaña no son lo que eran hace 20 años, pero son importantes”

    La rosa cumpleañera: la relación “cordial” entre Kaiser y Matthei y el vínculo familiar que comparten

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Así funcionará el comercio este fin de semana por las elecciones presidenciales

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Refuerzo del transporte público y servicios gratuitos: cómo funcionarán Metro y EFE durante las elecciones

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 10 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia
    Chile

    Corte de Santiago ordena a la Armada entregar información sobre oficial solicitada por Ley de Transparencia

    Ahora por Presupuesto: Jara intensifica su desmarque de Boric a cinco días de la presidencial

    La calma antes de la tormenta en RN: la batalla que se asoma por el control del partido tras el 16-N

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por parte de Mountain Capital Partners

    Argentina se acerca un paso más para integrarse a la OCDE

    La distancia en el mercado que separa a Latam y el Grupo Abra, los posibles nuevos dueños de Sky

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?
    Tendencias

    El comentado regalo de Kaiser en pleno debate: ¿qué respondió Matthei?

    ¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

    Qué se sabe de la primera señal de radio del cometa 3I/Atlas y qué significa este hallazgo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache
    El Deportivo

    44 sancionados y hasta por diez años: la U aplica duros castigos por mal comportamiento de sus hinchas en el duelo ante Limache

    Presidente Gabriel Boric recibe a deportistas que brillaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

    El duro golpe que recibe La Serena en la lucha con Limache en los escritorios del Tribunal de Disciplina

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Un día en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera
    Cultura y entretención

    Dua Lipa ya está en Chile y alista show extenso con covers locales y la puesta en escena más exitosa de su carrera

    Catalina Infante, autora chilena: “Desde que me convertí en madre el tema me tomó como mujer, escritora y lectora”

    Cuál fue la causa de muerte de Ace Frehley, legendario fundador y guitarrista de Kiss

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos
    Mundo

    Por qué la BBC se enfrenta a su crisis más grave en décadas: edición de discurso de Trump se suma a otros escándalos

    Hamas dice que el proyecto para ejecutar a “terroristas” busca “legitimar el asesinato masivo de palestinos”

    Autoridades de Gaza cifran en cerca de 6.000 las personas amputadas a raíz de la violencia: Una cuarta parte son niños

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte