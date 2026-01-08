Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber. Foto de archivo

Avanza la cuenta regresiva para los conciertos de Bad Bunny programados en nuestro país, por lo que se han informado mayores detalles sobre el ingreso y traslado de los asistentes al recinto.

Se trata de tres presentaciones que tendrán lugar los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero en el Estadio Nacional, en el marco de la gira Debí tirar más fotos.

Al respecto, desde la productora Bizarro se han compartido los datos relacionados a la organización del evento, con el objetivo de despejar las dudas de los fanáticos. Revisa a continuación las informaciones.

Acceso al recinto

Bizarro informó que el acceso a los conciertos de Bad Bunny será exclusivo con cédula de identidad.

En la situación de haberla perdido servirá la copia de solicitud del Registro Civil, junto a otro documento que tenga fotografía, como pase escolar o licencia de conducir.

Personas extranjeras que no tengan cédula chilena podrán entrar con el ticket nominado más el pasaporte o cédula de su país de origen.

Desde la productora también se informó que todas las personas se deberán someter a chequeos de seguridad a través de detectores de metales para entrar al recinto.

Por motivos de seguridad, se prohibirá ingresar con los siguientes elementos:

Bolsos. Solo se aceptarán bananos o carteras de similar tamaño.

Medicamentos. De ser necesarios se deberá acreditar mediante un documento emitido por un profesional de salud.

Por su parte, Daniel Merino, Entertainment Manager de Bizarro, anunció anteriormente que se permitirá ingresar mini ventiladores portátiles y botellas o vasos térmicos vacíos, que se podrán llenar con agua potable gratuitamente en los puntos de hidratación de Aguas Andinas que se habilitarán en el Estadio Nacional.

Respecto a los horarios, el cronograma es el siguiente:

Apertura de puertas a las 15:00 horas

Opening act a las 20:00 horas

Bad Bunny a las 21:00 horas

Cortes de calles

Con motivo de la realización de los conciertos, se implementarán cortes de calles en las inmediaciones del Estadio Nacional en los siguientes horarios.

Viernes 9 de enero desde las 12:00 horas hasta las 01:00 del día siguiente.

Sábado 10 de enero desde las 10:00 horas hasta las 01:00 horas.

Domingo 11 de enero desde las 10:00 horas hasta las 01:00 horas.

Las modificaciones en el tránsito vehicular afectarán la calzada sur de Av. Grecia al oriente, Av. Marathon y Avenida Pedro de Valdivia al sur.

A continuación el mapa de cortes de calles elaborado desde la Municipalidad de Ñuñoa:

Mapa de desvíos de tránsito por conciertos de Bad Bunny. Foto: Municipalidad de Ñuñoa

Transporte público

Metro de Santiago informó sobre la extensión horaria en parte de su servicio para los días 9, 10 y 11 de enero, hasta las 00:30 horas, en las siguientes estaciones.

Ingreso

Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa

Salida

Línea 3: Plaza Quilicura, Cardenal Caro, Plaza Chacabuco, Universidad de Chile, Ñuñoa y Plaza Egaña

Línea 5: Baquedano, Ñuble, Carlos Valdovinos, Pedrero, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones

Combinación

Línea 3 y 6: Ñuñoa

Línea 5 y 6: Ñuble

Por su parte, Red Movilidad anunció la disposición de buses de apoyo para el traslado desde el Estadio Nacional.

Hasta el domingo se anunciaron los recorridos:

506 a Maipú o Peñalolén

516 a Alameda y Pudahuel

104 a La Florida y Puente Alto

103 a Peñalolén

También se implementarán los recorridos desde Franklin 201 y 301 a San Bernardo y desde Bellavista de la Florida 323 a La Florida, y E13 a Puente Alto.