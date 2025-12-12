Caravana Navideña Coca Cola en La Reina: revisa el recorrido y horario. Foto referencial de archivo Instagram @cocacola_cl

Este fin de semana sigue el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar en la Región Metropolitana, que llega hasta la comuna de La Reina.

Se trata de un espectáculo protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en La Reina

La Caravana Navideña Coca Cola llega a La Reina este sábado, 13 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.

De acuerdo a lo informado por la empresa, tanto el punto de inicio como el final corresponden a la Aldea del Encuentro.

El recorrido pasa por las siguientes calles:

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco

Vicente Pérez Rosales

Av. Príncipe de Gales

Carlos Ossandón

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.