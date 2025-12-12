Caravana Navideña Coca Cola en La Reina: revisa el recorrido y horario
El Viejito Pascuero y sus ayudantes llegan a la comuna durante este sábado.
Este fin de semana sigue el recorrido de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar en la Región Metropolitana, que llega hasta la comuna de La Reina.
Se trata de un espectáculo protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en La Reina
La Caravana Navideña Coca Cola llega a La Reina este sábado, 13 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.
De acuerdo a lo informado por la empresa, tanto el punto de inicio como el final corresponden a la Aldea del Encuentro.
El recorrido pasa por las siguientes calles:
- Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco
- Vicente Pérez Rosales
- Av. Príncipe de Gales
- Carlos Ossandón
- Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
