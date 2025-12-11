Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar sigue recorriendo el país y durante hoy llega a Viña del Mar.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar

La Caravana Navideña Coca Cola llega a Viña del Mar este jueves, 11 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.

De acuerdo al trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a la Playa del Deporte.

Posteriormente, la ruta indica las siguientes calles:

Av. Jorge Montt

Av. San Martín

8 Norte

Av. Perú

Según el recorrido, el viaje del Viejito Pascuero finaliza en la Plaza Colombia.

*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.