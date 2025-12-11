VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    El Viejito Pascuero y sus ayudantes llegan a la Ciudad Jardín durante este jueves 11 de diciembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario. Foto referencial Instagram @cocacola_cl

    La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar sigue recorriendo el país y durante hoy llega a Viña del Mar.

    El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar

    La Caravana Navideña Coca Cola llega a Viña del Mar este jueves, 11 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.

    De acuerdo al trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a la Playa del Deporte.

    Posteriormente, la ruta indica las siguientes calles:

    • Av. Jorge Montt
    • Av. San Martín
    • 8 Norte
    • Av. Perú

    Según el recorrido, el viaje del Viejito Pascuero finaliza en la Plaza Colombia.

    *La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar. Foto: Coca Cola
    Más sobre:NavidadCaravana NavideñaCaravana Coca ColaCaravana Navideña Coca ColaCaravana Viña del MarCaravana Navideña Viña del MarCaravana Coca Cola Viña del MarRecorridoHorarioTrayecto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Felipe Berríos: “Hay un grupo dentro de la Compañía de Jesús que tiene otras motivaciones contra mí”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    3.
    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 11 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG
    Chile

    “Le exijo a la candidata que se retracte, que se disculpe”: Desbordes emplaza a Jara por polémica multa de TAG

    Franco Parisi y segunda vuelta presidencial: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Alcalde de Vichuquén lamenta impacto en el turismo por contaminación del lago y acusa “inactividad” de autoridades

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales
    Negocios

    CEO de AMSA, Iván Arriagada, es elegido como presidente del directorio del Consejo Internacional de Minería y Metales

    Cochilco proyecta histórica inversión minera en el país para la próxima década

    Quién es Henrique Braun, el formado en Brasil y próximo hombre fuerte de Coca-Cola Company

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)
    Tendencias

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA
    El Deportivo

    ¿En qué posición quedó? La Roja femenina cierra el año perdiendo terreno en el ranking FIFA

    Palestino va a la FIFA: dos clubes extranjeros son demandados por los árabes tras no cumplir el pago por la venta de jugadores

    Por su relación con Trump: Gianni Infantino enfrenta denuncia por vulneración a la neutralidad política de la FIFA

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años
    Cultura y entretención

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    El gran circo del rock and roll que los Rolling Stones olvidaron

    La historia del olvidado y polémico rol de Argentina en la Guerra del Pacífico

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”
    Mundo

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    La Fiscalía de Corea del Sur imputa al exministro de Justicia por presunta insurrección por la declaración de la ley marcial

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio