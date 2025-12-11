Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar: este es el recorrido y horario
El Viejito Pascuero y sus ayudantes llegan a la Ciudad Jardín durante este jueves 11 de diciembre.
La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar sigue recorriendo el país y durante hoy llega a Viña del Mar.
El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.
Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar
La Caravana Navideña Coca Cola llega a Viña del Mar este jueves, 11 de diciembre, desde las 20:00 a las 23:00 horas aproximadamente.
De acuerdo al trayecto informado por la empresa, el punto de inicio corresponde a la Playa del Deporte.
Posteriormente, la ruta indica las siguientes calles:
- Av. Jorge Montt
- Av. San Martín
- 8 Norte
- Av. Perú
Según el recorrido, el viaje del Viejito Pascuero finaliza en la Plaza Colombia.
*La programación se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso.
