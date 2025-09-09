Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios. Foto referencial cedida

Se aproxima una nueva edición del evento The Color Run Santiago, una corrida familiar que se presenta como la más colorida y feliz del planeta.

El panorama es para el domingo, 9 de noviembre , a partir de las 8:30 horas de la mañana en Ciudad Empresarial, para lo que será una jornada cargada de espuma y polvos de colores, los que cabe aclarar son lavables y elaborados a base de maicena y colorantes naturales.

También se preparan DJ en vivo, concursos, regalos y más sorpresas para la corrida, en la que no se debe cumplir ningún requisito si se quiere asistir, siendo una oportunidad ideal para personas de todas las edades.

Venta de entradas para The Color Run Santiago

La venta para The Color Run se realiza en la plataforma Passline, con $17.000 por el kit general que incluye polera oficial, sachet de polvo, morral y entrada.

El mismo paquete de artículos, más la medalla oficial del evento, se encuentra a $20.000. La productora informó que más adelante se detallará el punto de retiro de los productos.

También se anunció que los niños de menos de 1.20 pueden ingresar gratis.

Junto con lo anterior, se confirmó la disponibilidad de estacionamientos pagados en el recinto.