Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?

Esta semana comienza una nueva edición del Día del Cine, que durante tres jornadas permite disfrutar de títulos a precios reducidos.

El evento arrancó este lunes 20 y se mantendrá durante el martes 21 y miércoles 22 de octubre.

Cómo comprar entradas para el Día del Cine

Para asistir al Día del Cine se pueden comprar entradas en boleterías o en los sitios web de las empresas participantes como Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star.

Los valores especiales son de $2.000 para salas tradicionales en 2D y 3D y $4.000 para funciones especiales como salas IMAX y D-BOX.

La oferta de títulos suele estar sujeta a disponibilidad de salas y horarios de cada cine.

Entre los estrenos disponibles actualmente en cartelera se encuentran la cinta de terror Teléfono Negro 2; La Máquina con Dwayne Johnson y Tron: Ares protagonizada por Jared Leto.

A esas cintas se suman entregas como La Tortuga Roja, La Hermanastra Fea, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito.