Comienza el Día del Cine con entradas desde $2.000: ¿Cómo comprar y hasta cuándo dura la promoción?
La tradicional fecha permite disfrutar de títulos como Teléfono Negro 2, La Máquina y Tron: Ares.
Esta semana comienza una nueva edición del Día del Cine, que durante tres jornadas permite disfrutar de títulos a precios reducidos.
El evento arrancó este lunes 20 y se mantendrá durante el martes 21 y miércoles 22 de octubre.
Cómo comprar entradas para el Día del Cine
Para asistir al Día del Cine se pueden comprar entradas en boleterías o en los sitios web de las empresas participantes como Cinemark, Cinépolis, Cineplanet, Muvix y Cine Star.
Los valores especiales son de $2.000 para salas tradicionales en 2D y 3D y $4.000 para funciones especiales como salas IMAX y D-BOX.
La oferta de títulos suele estar sujeta a disponibilidad de salas y horarios de cada cine.
Entre los estrenos disponibles actualmente en cartelera se encuentran la cinta de terror Teléfono Negro 2; La Máquina con Dwayne Johnson y Tron: Ares protagonizada por Jared Leto.
A esas cintas se suman entregas como La Tortuga Roja, La Hermanastra Fea, Dora: Aventuras Mágicas en el Reino de las Sirenas, El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito.
