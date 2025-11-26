Comienza la preventa de entradas para el Festival de Viña 2026: estos son los precios
Ya se encuentra activa la primera etapa que permite adquirir boletos para las seis noches del evento viñamarino.
Desde este miércoles, 26 de noviembre, se encuentra habilitada la preventa de entradas para la edición del Festival de Viña 2026.
El proceso se realiza mediante el sistema Puntoticket y se trata de una etapa dirigida a clientes Santandar y Entel, que se mantendrá activa por 48 horas o hasta agotar stock.
Posteriormente, la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 11:30 horas.
Las ubicaciones y precios son:
- Palco $312.800
- Platea preferencial $221.950
- Platea premium $172.500
- Platea golden $138.000
- Platea general $112.700
- Galería $54.050
- Silla de ruedas y acompañante $23.000
Programación de Viña 2026
El Festival de Viña se realizará a lo largo de seis noches, desde el 22 al 27 de febrero, que llenarán la Quinta Vergara de música y humor.
La programación considera a los siguientes artistas musicales confirmados, donde solo queda conocer a los humoristas:
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Por confirmar
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Por confirmar
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Por confirmar
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Por confirmar
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Por confirmar
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Por confirmar
- Pablo Chill-E
- Milo J
