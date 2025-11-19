Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios. Foto referencial

Desde este miércoles 19 de noviembre se encuentra activa la preventa de entradas para la próxima fecha confirmada del Grupo Frontera en Chile.

El grupo mexicano visitará suelo nacional en el marco de su gira Triste pero bien c*brón con su jornada programada el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

Venta de entradas

La venta de entradas para el concierto del Grupo Frontera en Chile se encuentra activa en Puntoticket.

El actual proceso de venta de boletos está dirigido a clientes Banco de Chile, quienes pueden acceder a un descuento disponible para 3.600 unidades.

Posteriormente, el viernes 21 de noviembre al mediodía comenzará la venta general , etapa que permitirá la compra de hasta 10 boletos por cliente.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio: