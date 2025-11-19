Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

BLACK SALE $990
    El grupo mexicano se presentará durante el próximo año en el Movistar Arena.

    Desde este miércoles 19 de noviembre se encuentra activa la preventa de entradas para la próxima fecha confirmada del Grupo Frontera en Chile.

    El grupo mexicano visitará suelo nacional en el marco de su gira Triste pero bien c*brón con su jornada programada el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

    Venta de entradas

    La venta de entradas para el concierto del Grupo Frontera en Chile se encuentra activa en Puntoticket.

    El actual proceso de venta de boletos está dirigido a clientes Banco de Chile, quienes pueden acceder a un descuento disponible para 3.600 unidades.

    Posteriormente, el viernes 21 de noviembre al mediodía comenzará la venta general, etapa que permitirá la compra de hasta 10 boletos por cliente.

    Las ubicaciones y precios son los siguientes, incluyendo valor total con cargo por servicio:

    • Tribuna $23.000
    • Cancha $32.200
    • Accesibilidad universal y acompañante $32.200
    • Platea Alta Silver $34.500
    • Platea Alta Golden $34.500
    • Platea Baja Silver $46.000
    • Platea Baja Silver (Vista parcial) $46.000
    • Platea Baja Golden $63.300
    • Platea Baja Golden (Vista parcial) $63.300
    • Platinum Lateral $69.000
    • Platea Baja Diamante $74.800
    • Platea Baja Diamante (Vista parcial) $74.800
    • Platinum $86.300
    • Diamante $103.500
