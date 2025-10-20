Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile: revisa los precios

Comienza venta de entradas para la fecha de Soda Stereo en Chile. Foto referencial

Este lunes comienza el proceso de venta de entradas para el próximo concierto de Soda Stereo en Chile, titulado Ecos.

La fecha está programada para el 26 de marzo en el Movistar Arena, como parte de un esperado regreso que ya vendió más de 100.000 boletos en Argentina.

Una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

La puesta en escena se anunció bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

Venta de entradas para Soda Stereo

El proceso comienza con la preventa para clientes Banco de Chile este lunes, 20 de octubre, desde las 12:00 horas en Puntoticket.

Posteriormente, el miércoles 22 al mediodía se habilitará la venta general de boletos.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: