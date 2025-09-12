Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT. Foto referencial de archivo.

Desde este viernes, 12 de septiembre, se pueden consultar los resultados de la entrega actual del Bono Logro Escolar, que facilita hasta $82 mil a estudiantes que cumplen con los requisitos.

El beneficio se encuentra dirigido a alumnos de grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cursen o entre quinto básico a cuarto medio y además cuenten con un desempeño sobresaliente en clases.

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Revisa el Bono Logro Escolar

El pago del pago dirigido a estudiantes se puede verificar en el sitio del Bono Logro Escolar, ingresando con el RUT y fecha de nacimiento, o bien, mediante Clave Única.

Respecto al monto, este se divide en dos tramos, según el rendimiento del alumno en su curso, de la siguiente forma:

$82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.

$49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

La cifra asignada se entrega en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los beneficios del grupo familiar.

En resumen, los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según indica ChileAtiende: