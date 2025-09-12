SUSCRÍBETE
Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Desde este viernes se encuentra disponible la información del depósito para las familias de alumnos que cumplen con los requisitos. Revisa los detalles aquí.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT. Foto referencial de archivo.

Desde este viernes, 12 de septiembre, se pueden consultar los resultados de la entrega actual del Bono Logro Escolar, que facilita hasta $82 mil a estudiantes que cumplen con los requisitos.

El beneficio se encuentra dirigido a alumnos de grupos usuarios del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cursen o entre quinto básico a cuarto medio y además cuenten con un desempeño sobresaliente en clases.

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT. Foto referencial RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Revisa el Bono Logro Escolar

El pago del pago dirigido a estudiantes se puede verificar en el sitio del Bono Logro Escolar, ingresando con el RUT y fecha de nacimiento, o bien, mediante Clave Única.

Respecto al monto, este se divide en dos tramos, según el rendimiento del alumno en su curso, de la siguiente forma:

  • $82.181 para estudiantes que estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento.
  • $49.310 para estudiantes dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

La cifra asignada se entrega en la CuentaRUT de BancoEstado a nombre de la persona que cobra los beneficios del grupo familiar.

En resumen, los requisitos para acceder al programa son los siguientes, según indica ChileAtiende:

  • Ser estudiante menor a 24 años.
  • Cursar desde quinto básico a cuarto medio.
  • Pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de la promoción.
  • Pertenecer a una familia que esté dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.
  • La familia debe ser beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.
