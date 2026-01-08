Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional. Foto referencial de archivo cedida

Desde este jueves se pueden obtener las entradas para la presentación de Carmina Burana de Carl Orff que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

El espectáculo está programada para el próximo sábado, 17 de enero , a las 19:30 horas en el Estadio Nacional.

Dicho recinto recibirá la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX en una puesta en escena gratuita dirigida toda la familia, donde se requiere descargar los boletos para asistir.

Entradas para Carmina Burana

Las entradas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional se pueden canjear en el sistema Puntoticket.

La plataforma se habilitó a las 10:00 horas de este jueves 8 de enero y permitirá descargar máximo dos unidades por usuario en ubicaciones cancha, galería y Andes.

También se informó que las entradas deberán ser nominadas solo una vez, por lo que será necesario ingresar los datos de los asistentes correctamente.

Esta presentación será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.