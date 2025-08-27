Cómo participar por viajes gratis hasta fin de año en el transporte público de la RM

Cómo participar por viajes gratis en el transporte público de la RM hasta fin de año. Foto referencial de archivo

Red de Movilidad anunció la oportunidad de ganar uno de los 60 premios que permiten viajar gratis hasta fin de año en el sistema de transporte público capitalino, mediante buses, metro y tren.

La iniciativa se enmarca en las próximas celebraciones de Fiestas Patrias, motivo por el que se presentó el primer concurso dieciochero a cargo de la empresa, que permite participar mediante redes sociales.

Cómo participar por viajes gratis

El concurso de Red Movilidad requiere principalmente de creatividad, al proponer una paya relacionada al buen uso del transporte público.

En primer lugar, para participar es necesario seguir las cuentas de Instagram de los patrocinadores: @red_movilidad, @moviredcl, @mercadopago.cl_, @pagoyacl, @bancoestado y @metromuv.

Posteriormente se debe comentar la paya en la publicación de más adelante, que incluya la palabra “pago” y no exceda los 300 caracteres. Como tercer paso se debe etiquetar a un amigo.

Se permite la participación con un comentario por persona y no se aceptarán contenidos ofensivos, que incentiven malas conductas o sean plagios de otros participantes. Las payas aceptadas para el concurso recibirán como respuesta “Estás participando”.

Dentro de los concursantes se seleccionará a 60 ganadores, los que se informarán el 12 de septiembre.