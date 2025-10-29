Cómo votar en el Copihue de Oro de La Cuarta

Se prepara una próxima edición del Copihue de Oro de La Cuarta, que premia a las destacadas figuras y espacios del espectáculo nacional.

Durante esta versión se celebran los 20 años del galardón y ya se encuentra habilitada la plataforma que permite a los usuarios votar por sus nombres favoritos.

Cómo votar en el Copihue de Oro

Las votaciones para elegir a los favoritos se realizan en la web copihuedeoro.cl, donde se deberá elegir una opción para cada una de las 19 categorías.

Posteriormente se requerirá ingresar el nombre, RUT y e-mail para enviar las preferencias. Entre los votantes también se sorteará un pasaje doble a Buenos Aires.

Cabe recordar que la plataforma permite votar una vez cada 24 horas y se mantendrá habilitada hasta el domingo 23 de noviembre .

Entre las categorías participantes se incluye a la televisión, el cine, el podcast, la radio y las redes sociales. Junto a ellos también se encuentra la elección de Reina y Rey pop.

Según confirmó La Cuarta, los ganadores recibirán su premio durante la llamada Gala de los 20 años del Copihue de Oro, que se desarrollará el jueves 4 de diciembre.