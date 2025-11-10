Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

Confirman fechas de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico. Foto referencial de archivo

El Subsidio Eléctrico prepara su cuarta convocatoria y ya se conocen las fechas en las que se podrá postular.

Se trata de un trámite que se podrá realizar de forma online o presencial y permitirá rebajar la cuenta de la luz en el primer semestre de 2026.

Cuándo postular al Subsidio Eléctrico

Se confirmó que la cuarta convocatoria al beneficio se habilitará desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre en la página subsidioelectrico.cl o en ventanillaunicasocial.gob.cl.

Dicha gestión también se podrá completar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende o vía telefónica llamando al número 101, que funciona de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Los requisitos para postular al subsidio se mantienen y corresponden a los siguientes:

Encontrarse en el 40% del Registro Social de Hogares o ser electrodependiente en cualquier tramo.

Estar al día con el pago de la cuenta de la luz.

Tener el número de cliente asociado a una tarifa o consumo residencial.

Para la próxima convocatoria se facilitará una rebaja en la tarifa desde enero a junio de 2026, con estos montos: