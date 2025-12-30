Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios. Foto referencial de archivo gob.cl

Llega la última semana del año, donde aumenta el flujo de vehículos que viajan con motivo de las celebraciones, por lo que se anunció el llamado peaje a luca para la salida y el retorno a la Región Metropolitana.

La medida es parte del plan de contingencia presentado desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), en el marco de los trayectos a realizar con motivo del festejo del Año Nuevo 2026 y también el inicio de las vacaciones estivales.

De acuerdo a cifras del organismo, se proyecta la salida de más de 549 mil vehículos desde la capital, con mayor demanda durante el miércoles 31 de diciembre.

El ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Núñez, llamó a los viajeros a que “se planifiquen y hagan sus traslados con tiempo, para no tener que ver flujos tan altos a las 22 o 23 horas, como ha ocurrido en años anteriores. Junto esto, recordar la importancia de la conducción responsable, no consumir alcohol ni drogas, y reiterar que el principal fiscalizador es el propio conductor, o quienes lo acompañan en la conducción, como un copiloto o la familia”.

Peaje a luca

Se anunció el llamado peaje a luca para autos y camionetas en las siguientes fechas y rutas:

Miércoles 31 de diciembre de 07:00 a 13:00 horas en:

Ruta 68 en Lo Prado y Zapata, sentido poniente

Ruta 5 Norte en Nueva Angostura, ambos sentidos

Ruta 5 Sur en Las Vegas, ambos sentidos

Domingo 4 de enero de 07:00 a 13:00 horas en:

Ruta 68 en Lo Prado y Zapata, sentido oriente

Ruta 5 Norte en Nueva Angustura, ambos sentidos

Ruta 5 Sur en Las Vegas, ambos sentidos