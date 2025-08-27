Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Cuáles son los requisitos para el Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación. Foto referencial.

Próximamente se abrirá el siguiente periodo de postulaciones al Subsidio de Arriendo, beneficio a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El nuevo proceso contará con una disponibilidad de 6.000 cupos a nivel nacional, con 1.415 concentrados en la Región Metropolitana.

Dicho beneficio tiene un máximo de 170 UF, el que se entrega mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($192 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($432 mil) o 13 UF ($511 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se realizará a través de la página minvu.cl mediante Clave Única o acudiendo a oficinas Serviu, desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes: