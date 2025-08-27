SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

El llamado se abrirá próximamente y consta de 6.000 cupos a nivel nacional.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuáles son los requisitos para el Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación. Foto referencial.

Próximamente se abrirá el siguiente periodo de postulaciones al Subsidio de Arriendo, beneficio a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El nuevo proceso contará con una disponibilidad de 6.000 cupos a nivel nacional, con 1.415 concentrados en la Región Metropolitana.

Dicho beneficio tiene un máximo de 170 UF, el que se entrega mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($192 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($432 mil) o 13 UF ($511 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cuáles son los requisitos para el Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación. Foto referencial.

Cómo postular al Subsidio de arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se realizará a través de la página minvu.cl mediante Clave Única o acudiendo a oficinas Serviu, desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:

  • Tener 18 años de edad.
  • Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.
  • Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
  • Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $275 mil y $983 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($314 mil).
  • Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.
Más sobre:ViviendaSubsidiosSubsidio de arriendoArriendoRequisitosAhorroPlazosFechaCómo postularMinvu

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aguilera y cuestionamientos por ley de Eutanasia: “Tenemos un calendario y una agenda legislativa que permite ir avanzando en el proyecto”

Superintendencia de Salud detalla las isapres que subirán el precio de sus planes desde septiembre

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Jara a la contra de timonel PC por gestión de Marcel en Hacienda: “No comparto en absoluto la declaración de Lautaro Carmona”

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

3.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Fonasa cede y mejorará arancel para que se sumen más clínicas a su nueva modalidad tras fallida licitación

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Cielo gris y chubascos: las 2 regiones de la zona central que tendrán lluvia desde el jueves, según el tiempo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Servicios

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Anuncian corte de agua de 36 horas por construcción de nueva estación del teleférico de Santiago: ¿A qué sectores afectará?

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví
Chile

Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

“Si no se siente jefe de la reconstrucción, no debería ser ministro”: Matthei carga contra Montes por sus dichos sobre megaincendio

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Superintendencia de Salud detalla las isapres que subirán el precio de sus planes desde septiembre
Negocios

Superintendencia de Salud detalla las isapres que subirán el precio de sus planes desde septiembre

Fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a tener su mayor alza en 11 años en lo que va de 2025

La nueva inversión de Mercado Libre en Chile: construirá un centro de almacenamiento de US$135 millones

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China
Tendencias

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Se registró la temperatura más alta de todo el invierno en Santiago: a cuántos grados llegó el termómetro

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro
El Deportivo

Tribunal condena a Gabriel Ruiz-Tagle por uso de información privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro

“En la tribuna Mario Lepe”: Cruzados culpa a hinchas por daños en el Claro Arena tras duelo entre la UC y Unión Española

Videos, hechos no consignados y testigos: la estrategia de la U para vencer a Independiente en el escritorio de Conmebol

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel
Cultura y entretención

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Quiero envolverme en tus brazos: Daniela Romo, Yo no te pido la Luna y la historia de un clásico atrevido

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo
Mundo

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Atacan con piedras la caravana de Milei y su seguridad debió evacuarlo en forma urgente

Simpatizantes de Trump coquetean con la idea de un “Presidente dictador” mientras el republicano acelera su deriva autoritaria

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional