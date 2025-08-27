Cuáles son los requisitos del Subsidio de arriendo y cuándo comienza la postulación
El llamado se abrirá próximamente y consta de 6.000 cupos a nivel nacional.
Próximamente se abrirá el siguiente periodo de postulaciones al Subsidio de Arriendo, beneficio a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El nuevo proceso contará con una disponibilidad de 6.000 cupos a nivel nacional, con 1.415 concentrados en la Región Metropolitana.
Dicho beneficio tiene un máximo de 170 UF, el que se entrega mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($192 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes.
El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($432 mil) o 13 UF ($511 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.
Cómo postular al Subsidio de arriendo
La postulación al Subsidio de Arriendo se realizará a través de la página minvu.cl mediante Clave Única o acudiendo a oficinas Serviu, desde el 7 de octubre al 14 de noviembre.
Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:
- Tener 18 años de edad.
- Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.
- Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
- Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $275 mil y $983 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($314 mil).
- Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.
