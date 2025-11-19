Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll
La esperada versión del certamen de belleza internacional llega a su fin y se confirmó transmisión televisada desde Tailandia.
Esta semana se desarrolla la gran final de Miss Universo 2025, uno de los más importantes certámenes de belleza a nivel mundial que tiene transmisión confirmada para nuestro país.
Se trata de la 74ª edición del evento que se celebra en Tailandia bajo el lema El poder del amor y tiene a Inna Moll como representante de Chile.
La Miss Chile irá en búsqueda del triunfo para nuestro país que se sumaría a la victoria que consiguió Cecilia Bolocco en 1987.
Dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo
Se confirmó una programación especial por la final de Miss Universo el jueves 20 de noviembre a las 21:50 horas por las pantallas de Canal 13, después de Teletrece central.
También se anunció la transmisión en directo del evento desde el canal de Youtube de la organización del certamen de belleza.
La hora corresponde a nuestro país, puesto que la gala está programada para las 8:00 horas de la mañana del viernes 21 en horario de Tailandia, a desarrollarse en el recinto Impact Arena de Pak Kret de Bangkok.
El programa a emitir en Chile contará con la animación de Karla Constant y Nacho Gutiérrez, quienes estarán acompañados de un panel integrado por Emilia Dides, Eugenia Lemos, El Colombiano y Cristián Moll, hermano de la representante nacional.
Lo Último
Lo más leído
2.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.