Cuándo empieza la venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona en Chile

Cuándo empieza la venta de entradas para la fecha de Ricardo Arjona en Chile. Foto referencial

Este lunes se confirmó la próxima visita de Ricardo Arjona a nuestro país, concierto para los que se prepara una pronta venta de entradas.

Así informó recientemente Culto, ante el anuncio del retorno del guatemalteco a suelo nacional para los días 5 y 7 de junio de 2026 en el Movistar Arena .

La visita del cantante llega en el marco de su gira Lo que el seco no dijo, que se sumará a su extensa lista de 32 anteriores presentaciones en el recinto y consagra su especial vínculo con el público local.

Venta de entradas para Ricardo Arjona en Chile

Se anunció que el proceso de venta de entradas para las fechas de Ricardo Arjona se realizará en el sistema Puntoticket.

El proceso partirá el 12 de septiembre a las 12:00 horas, mediante una preventa exclusiva para clientes Falabella.

48 horas después, o hasta agotar stock, se activará la venta general de boletos para ver al artista.