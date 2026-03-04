SUSCRÍBETE
    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    La modificación marcará el término de la configuración de verano en gran parte del país.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto

    Llega el mes de marzo y con él se presentan las últimas semanas previas a la llegada del horario de invierno, ante el primer cambio de hora programado en gran parte del territorio nacional.

    La modificación a los relojes se realizará luego del último ajuste que fue realizado en septiembre, donde se adelantaron los minutos para comenzar con el horario de verano.

    Cuándo es el cambio de hora

    El primer cambio de hora del año se realizará durante la noche del 4 de abril, donde a las 00:00 horas del domingo 5 se deberá atrasar el reloj en 60 minutos para volver a las 23:00 horas del sábado.

    La modificación abarcará a todo el territorio nacional, a excepción de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, además de la Región de Aysén.

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano. Foto referencial de archivo Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

    Dicha medida se encuentra estipulada en el Decreto 244, en el que se señala que el horario de verano rige “hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026”.

    Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

    En tanto, dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática, requerirán que se establezca la hora de forma manual.

    Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios, se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.

