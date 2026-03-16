¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo. Foto referencial de archivo

Durante marzo se encuentran programados los próximos desafíos deportivos que deberá enfrentar la Roja, en el marco de los partidos amistosos internacionales.

Los dirigidos por Nicolás Córdova saldrán a la cancha en dos fechas, luego de los últimos duelos donde la Selección Chilena jugó ante Rusia y Perú.

Cuándo juega Chile

Los próximos partidos de la Roja se enmarcan en la FIFA Series, competencia amistosa bianual que en su segunda edición organiza los cruces entre selecciones durante marzo.

En esa línea, Chile tendrá su primer partido contra Cabo Verde el próximo viernes 27 de marzo, a las 00:00 horas de Chile.

Posteriormente, Nueva Zelanda recibirá a la Selección Chilena el lunes 30 de marzo, a las 03:15 horas.

Los horarios corresponden a la madrugada de nuestro país porque los cruces se desarrollan en el estadio Eden Park, en la ciudad de Auckland del país oceánico.

Dónde ver los partidos de Chile

Los partidos de Chile contra Cabo Verde y Nueva Zelanda tienen transmisión confirmada mediante Chilevisión Deportes.