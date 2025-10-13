Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20

Cuándo y a qué hora se juega la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Ya están definidas las semifinales del Mundial Sub 20 que se juega en Chile y el primer cruce enfrenta a Marruecos contra Francia.

El conjunto africano viene de imponerse ante Estados Unidos, mientras que los europeos eliminaron a Noruega el pasado fin de semana.

Cuándo juega Marruecos vs. Francia

El partido de Marruecos vs. Francia por las semifinales del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Marruecos vs. Francia

Los partidos semifinales del Mundial Sub 20 se transmiten en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.