Cuándo y a qué hora es la semifinal de Marruecos vs. Francia por el Mundial Sub 20
Las selecciones juegan el primer compromiso de la semana programado por el campeonato juvenil.
Ya están definidas las semifinales del Mundial Sub 20 que se juega en Chile y el primer cruce enfrenta a Marruecos contra Francia.
El conjunto africano viene de imponerse ante Estados Unidos, mientras que los europeos eliminaron a Noruega el pasado fin de semana.
Cuándo juega Marruecos vs. Francia
El partido de Marruecos vs. Francia por las semifinales del Mundial Sub 20 es este miércoles, 15 de octubre, a las 17:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Marruecos vs. Francia
Los partidos semifinales del Mundial Sub 20 se transmiten en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en el catálogo de la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.