Dónde y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Real Madrid por TV y streaming

Cuándo y a qué hora ver a Rayo Vallecano vs. Real Madrid por TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este domingo continúan desarrollándose los cruces por LaLiga de España, donde Rayo Vallecano recibe al Real Madrid en la Fecha 12.

Los locales vienen de caer por 0-4 contra Villarreal en la jornada anterior de la liga española.

Por su parte, los merengues llegan tras celebrar un resultado 4-0 contra Valencia a inicios de noviembre.

Cuándo juega Rayo Vallecano vs. Real Madrid

El partido de Rayo Vallecano contra el Real Madrid es este domingo, 9 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Para este cruce, el cuadro merengue visita el Estadio de Vallecas de España.

Dónde ver a Rayo Vallecano vs. Real Madrid