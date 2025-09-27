SUSCRÍBETE
Cuándo y dónde ver a Manchester City vs. Burnley por la Premier League

Los clubes se miden este sábado por la sexta jornada del torneo de Inglaterra.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Cuándo y dónde ver a Manchester City vs. Burnley por la Premier League. Foto referencial Lee Smith

Este sábado arrancan los cruces por la Fecha 6 de la Premier League, donde el Manchester City recibe a Burnley.

Los Ciudadanos llegan a la jornada tras empatar a 1-1 con Arsenal, mismo resultado que obtuvo su contrincante en su anterior duelo con Nottingham Forest por el torneo local.

Cuándo juega Manchester City vs. Burnley

El partido de Manchester City vs. Burnley es este sábado, 27 de septiembre, a las 11:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Burnley

El partido de Manchester City vs. Burnley se transmite exclusivamente online, en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.

