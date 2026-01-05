Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago. Foto referencial de archivo

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se encuentra desarrollando el proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), que restituye saldos en la situación de haber efectuados pagos superiores a lo debido.

Según datos del organismo, se encuentran disponibles más de $6.495 millones de pesos para 75.283 personas, entre cotizantes y empleadores.

El actual proceso se está desarrollando desde diciembre y abarca un periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025, con dos causas principales, según define Fonasa:

Doble Pago Idéntico : Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se le devuelve al empleador.

Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales, es decir, $3.483.735 al valor de la UF del 18 de diciembre de 2025. En este caso, el dinero se le devuelve al cotizante.

Revisa si te corresponde la devolución de Fonasa

El proceso de devolución de cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa permite revisar la propuesta en dpe.fonasa.gob.cl, hasta el 15 de marzo de 2026 .

Al ingresar en la plataforma se debe elegir entre persona natural o jurídica e ingresar mediante ClaveÚnica o RUT.

Respecto al calendario de pagos dispuesto por la entidad, las fechas corresponden a las siguientes: