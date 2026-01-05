SUSCRÍBETE POR $1100
    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago

    El organismo ofrece una fecha para restituir el saldo según cuándo se acepte la propuesta.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Devolución de excedentes de Fonasa: revisa si te corresponde el pago. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) se encuentra desarrollando el proceso de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE), que restituye saldos en la situación de haber efectuados pagos superiores a lo debido.

    Según datos del organismo, se encuentran disponibles más de $6.495 millones de pesos para 75.283 personas, entre cotizantes y empleadores.

    El actual proceso se está desarrollando desde diciembre y abarca un periodo entre abril de 2020 y marzo de 2025, con dos causas principales, según define Fonasa:

    • Doble Pago Idéntico: Cuando un empleador comete un error y paga dos veces la cotización de salud de un mismo trabajador en un mismo mes. En este caso, el dinero se le devuelve al empleador.
    • Pago Mayor al Tope Imponible Legal: Cuando un cotizante tiene múltiples fuentes de ingresos y la suma de sus cotizaciones supera el monto máximo legal, que corresponde a 87,8 UF mensuales, es decir, $3.483.735 al valor de la UF del 18 de diciembre de 2025. En este caso, el dinero se le devuelve al cotizante.

    Revisa si te corresponde la devolución de Fonasa

    El proceso de devolución de cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa permite revisar la propuesta en dpe.fonasa.gob.cl, hasta el 15 de marzo de 2026.

    Al ingresar en la plataforma se debe elegir entre persona natural o jurídica e ingresar mediante ClaveÚnica o RUT.

    Respecto al calendario de pagos dispuesto por la entidad, las fechas corresponden a las siguientes:

    • Aceptar la propuesta entre el 18 de diciembre y el 21 de diciembre tiene un pago asignado el 26 de diciembre
    • Aceptar la propuesta entre el 22 de diciembre y el 28 de diciembre tiene pago asignado el 2 de enero
    • Aceptar la propuesta entre el 29 de diciembre y el 4 de enero tiene pago asignado el 9 de enero
    • Aceptar la propuesta entre el 5 y el 11 de enero tiene pago asignado el 16 de enero
    • Aceptar la propuesta entre el 12 y el 18 de enero tiene pago asignado el 23 de enero
    • Aceptar la propuesta entre el 19 y el 25 de enero tiene pago asignado el 30 de enero
    • Aceptar la propuesta entre el 26 de enero y el 1 de febrero tiene pago asignado el 6 de febrero
    • Aceptar la propuesta entre el 2 y el 8 de febrero tiene pago asignado el 13 de febrero
    • Aceptar la propuesta entre el 9 y el 22 de febrero tiene pago asignado el 27 de febrero
    • Aceptar la propuesta entre el 23 de febrero y el 1 de marzo tiene pago asignado el 6 de marzo
    • Aceptar la propuesta entre el 2 y el 8 de marzo tiene pago asignado el 13 de marzo
    • Aceptar la propuesta entre el 9 y el 15 de marzo tiene pago asignado el 20 de marzo
