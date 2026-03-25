Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie. Foto cedida

Ya se encuentra disponible el nuevo episodio especial de Hannah Montana, que conmemora el 20° Aniversario de la icónica serie.

Una producción que celebra a la figura que marcó una generación, exactamente a dos décadas de su lanzamiento en Disney Channel.

Presentado como una carta de amor a sus fanáticos, el capítulo muestra a Miley Cyrus rodeada de nostalgia y momentos emotivos, quien repasa la historia del personaje a través de una entrevista en profundidad conducida por Alex Cooper.

El material también ofrece un detrás de escena por el archivo personal de la artista, además de otras caras conocidas e invitados sorpresa.

Dónde ver Hannah Montana 20° Aniversario

El episodio Hannah Montana: Especial 20° Aniversario se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

Además, la empresa comunicó que las nuevas suscripciones, realizadas hasta el 30 de marzo de 2026, tendrán una oferta de dos meses con descuento.

La promoción dejará un valor final de $4.900 al mes para Disney+ Premium; $3.900 al mes para el plan Estándar y $2.900 al mes para el plan Estándar con anuncios.