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    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie

    El episodio lleva a Miley Cyrus a rememorar al querido personaje que marcó a una generación, a través de una íntima entrevista.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde ver el especial de Hannah Montana por el 20° Aniversario de la serie. Foto cedida

    Ya se encuentra disponible el nuevo episodio especial de Hannah Montana, que conmemora el 20° Aniversario de la icónica serie.

    Una producción que celebra a la figura que marcó una generación, exactamente a dos décadas de su lanzamiento en Disney Channel.

    Presentado como una carta de amor a sus fanáticos, el capítulo muestra a Miley Cyrus rodeada de nostalgia y momentos emotivos, quien repasa la historia del personaje a través de una entrevista en profundidad conducida por Alex Cooper.

    El material también ofrece un detrás de escena por el archivo personal de la artista, además de otras caras conocidas e invitados sorpresa.

    Dónde ver Hannah Montana 20° Aniversario

    El episodio Hannah Montana: Especial 20° Aniversario se encuentra disponible en la plataforma Disney+.

    Además, la empresa comunicó que las nuevas suscripciones, realizadas hasta el 30 de marzo de 2026, tendrán una oferta de dos meses con descuento.

    La promoción dejará un valor final de $4.900 al mes para Disney+ Premium; $3.900 al mes para el plan Estándar y $2.900 al mes para el plan Estándar con anuncios.

    Más sobre:SeriesHannah Montana20 AniversarioHannah Montana especialHannah Montana 20 aniversarioDisneyDisney+Miley CirusDónde verVer en ChileVer en streamingEstreno

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