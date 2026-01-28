Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Kairat Almaty por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Este miércoles arranca la Fecha 8 de la Champions League, última de la fase de liga, y tiene un duelo de contrastes con el partido que enfrenta a Arsenal con Kairat Almaty.

Los Gunners se mantienen como líderes de la tabla de posiciones del torneo europeo y vienen de alzarse por 3-1 ante Inter.

En la situación opuesta, el equipo de Kazajistán se encuentra en último lugar y se presenta tras caer por 1-4 contra Club Brujas.

Cuándo juega Arsenal vs. Kairat Almaty

El partido de Arsenal contra Kairat Almaty es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los Gunners reciben a su rival en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Kairat Almaty

El partido de Arsenal contra Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.