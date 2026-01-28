Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Kairat Almaty por la Champions League
Los actuales líderes de la tabla de posiciones reciben a su rival en Inglaterra este miércoles.
Este miércoles arranca la Fecha 8 de la Champions League, última de la fase de liga, y tiene un duelo de contrastes con el partido que enfrenta a Arsenal con Kairat Almaty.
Los Gunners se mantienen como líderes de la tabla de posiciones del torneo europeo y vienen de alzarse por 3-1 ante Inter.
En la situación opuesta, el equipo de Kazajistán se encuentra en último lugar y se presenta tras caer por 1-4 contra Club Brujas.
Cuándo juega Arsenal vs. Kairat Almaty
El partido de Arsenal contra Kairat Almaty es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los Gunners reciben a su rival en el Emirates Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Arsenal vs. Kairat Almaty
El partido de Arsenal contra Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.